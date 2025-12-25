 Lazio, buon compleanno all'ex centrocampista biancoceleste Onazi: gli auguri della società
Connect with us

News

Lazio, buon compleanno all’ex centrocampista biancoceleste Onazi: gli auguri della società

Published

3 ore ago

on

By

Onazi

Lazio, ecco il messaggio di auguri per il compleanno dell’ex centrocampista Onazi: spegne oggi 33 candeline

La Lazio celebra oggi il compleanno di Eddy Onazi, uno dei protagonisti della squadra negli anni 2011-2016. Il centrocampista nigeriano, arrivato giovanissimo a Roma, ha lasciato il segno con 110 presenze. Gli auguri del club:

NOTA CLUB – L’ex centrocampista biancoceleste spegne oggi 33 candeline.

Eddy Onazi è approdato in biancoceleste nel 2011, vestendo la maglia della Lazio fino al 2016.

Onazi ha totalizzato nella Capitale 110 presenze tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Champions League ed Europa League, realizzando 7 reti.

Con la maglia biancoceleste ha conquistato anche la Coppa Italia 2012/2013.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.