Lazio, buon compleanno all’ex centrocampista biancoceleste Onazi: gli auguri della società

La Lazio celebra oggi il compleanno di Eddy Onazi, uno dei protagonisti della squadra negli anni 2011-2016. Il centrocampista nigeriano, arrivato giovanissimo a Roma, ha lasciato il segno con 110 presenze. Gli auguri del club:
Eddy Onazi è approdato in biancoceleste nel 2011, vestendo la maglia della Lazio fino al 2016.
Onazi ha totalizzato nella Capitale 110 presenze tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Champions League ed Europa League, realizzando 7 reti.
Con la maglia biancoceleste ha conquistato anche la Coppa Italia 2012/2013.
