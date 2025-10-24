Lazio, buon compleanno a Cesar: gli auguri della società biancoceleste

Connect with us

Cesar

Lazio, tanti auguri all’ex giocatore biancoceleste Aparecido Cesar: gli auguri della società per i suoi 51 anni

Compie oggi 51 anni Aparecido César, ex centrocampista brasiliano della Lazio, protagonista in biancoceleste tra il 2001 e il 2006 e vincitore della Coppa Italia 2004.

Oggi, nel giorno del suo 51° compleanno, i tifosi biancocelesti ricordano con affetto un calciatore che ha saputo unire tecnica, corsa e personalità, diventando capitano della squadra poco prima del suo addio. Un protagonista di un’epoca che ha lasciato un segno indelebile nella storia recente della Lazio.

COMUNICATO Compie oggi gli anni l`ex calciatore della Lazio Aparecido Cesar. Il brasiliano spegne 51 candeline.

Arrivato in biancoceleste nel 2001, colleziona 119 presenze e 18 gol fino al gennaio 2006. Per Cesar, anche la Coppa Italia del 2004 in bacheca. Successivamente, ha anche allenato le giovanili biancocelesti.

