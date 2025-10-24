Lazio, buon compleanno a Cesar: gli auguri della società biancoceleste

Lazio, tanti auguri all’ex giocatore biancoceleste Aparecido Cesar: gli auguri della società per i suoi 51 anni

Compie oggi 51 anni Aparecido César, ex centrocampista brasiliano della Lazio, protagonista in biancoceleste tra il 2001 e il 2006 e vincitore della Coppa Italia 2004.

Oggi, nel giorno del suo 51° compleanno, i tifosi biancocelesti ricordano con affetto un calciatore che ha saputo unire tecnica, corsa e personalità, diventando capitano della squadra poco prima del suo addio. Un protagonista di un’epoca che ha lasciato un segno indelebile nella storia recente della Lazio.

Arrivato in biancoceleste nel 2001, colleziona 119 presenze e 18 gol fino al gennaio 2006. Per Cesar, anche la Coppa Italia del 2004 in bacheca. Successivamente, ha anche allenato le giovanili biancocelesti.

