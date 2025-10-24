Conferenza stampa Sarri pre Lazio Juve: quando parla il tecnico alla vigilia del match di Serie A

Conferenza stampa Sarri: il tecnico torna a parlare dopo il pareggio contro l’Atalanta. Quando incontrerà i giornalisti alla vigilia di Lazio Juve

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, incontrerà i giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 25 ottobre, con inizio alle ore 14:15, presso la sala stampa del Training Center biancoceleste.

L’incontro rappresenterà l’occasione per analizzare i temi principali legati al big match, con Sarri che risponderà alle domande dei media su stato di forma della squadra, possibili scelte tattiche e aspettative in vista della gara.

La conferenza sarà trasmessa in diretta, permettendo ai tifosi di seguirla sia sul sito ufficiale del club sia attraverso Lazio Style Radio, disponibile anche sulla frequenza 89.3 FM. In questo modo, tutti gli appassionati avranno la possibilità di restare aggiornati sulle parole del tecnico. Lazionews24 seguirà la diretta testuale della conferenza stampa del tecnico.

