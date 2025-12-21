Lazio, tanti auguri di buon compleanno a Matias Almeyda: il messaggio della società biancoceleste

News
Lazio, auguri a Matias Almeyda: il club celebra il suo compleanno con un messaggio speciale
Matias Almeyda celebra oggi il suo 52° compleanno, una ricorrenza che riporta alla memoria dei tifosi laziali uno dei centrocampisti più carismatici e determinanti della storia recente biancoceleste. Il messaggio della società:
Tre stagioni con la maglia della Prima Squadra della Capitale per Matias Almeyda. Il centrocampista argentino ha disputato 93 gare con l`Aquila sul petto, realizzando 2 reti: il primo al Bologna ed il secondo, ben più famoso, in casa del Parma.
In biancoceleste, tra il 1997 ed il 2000 ha conquistato sei trofei: una Supercoppa europea, una Coppa delle Coppe, uno Scudetto, due Coppa Italia ed una Supercoppa italiana.
