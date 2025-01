Lazio Como, la moviola dei giornali: «Non c’è il rosso per Tchaouna, Pellegrini rischia. Tremolada si fa scappare di mano la gara»

Lazio Como, la moviola dei giornali dopo il match pareggiato all’Olimpico: male Tremolada e il Var, bocciati per questa gara

I giornali sportivi oggi in edicola analizzano gli episodi da moviola del match tra Lazio e Como. Eccessivo il rosso per Tchaouna, con il secondo giallo per un contatto su Moreno che non sembra esserci.

Rischia grosso Pellegrini: meritava un’altra sanzione per la reiterata trattenuta su Diao e quindi un secondo giallo. Ammonizione che manca anche a Gigot per l’intervento su Nico Paz. In generale molto male Tremolada e il Var, che si fanno sfuggire di mano la partita.