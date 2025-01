Lazio Como, chance Gigot: Baroni lancia il difensore dall’inizio per la prima volta in Serie A

Lazio Como, questa sera sarà la prima volta da titolare per Gigot in Serie A. Grande chance per il difensore francese

Lazio e Como hanno da poco diramato le formazioni ufficiali e mister Baroni ha scelto di schierare Samuel Gigot in difesa al fianco di Alessio Romagnoli. Si tratta dell’esordio dal 1′ in Serie A per il difensore francese.

Per lui sarà una grande opportunità per dimostrare il proprio valore dopo l’errore nella partita contro l’Inter, che ha posto le basi per la disfatta biancoceleste.