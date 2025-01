Lazio Como, Fabregas dovrà fare a meno di un titolare ceduto in serie B dal club lombardo: i dettagli

Lazio Como, a pochi giorni dalla sfida con i biancocelesti il tecnico dei lombardi deve salutare un giocatore titolare: ecco di chi si tratta

Archiviata la vittoria con il Lecce, per il Como non c’è un attimo di respiro visto che venerdì sera arriva la delicatissima trasferta contro la Lazio ferita dal derby perso con la Roma. I lombardi però per la trasferta romana e per il futuro, dovranno fare a meno di Cerri, il quale secondo quanto viene riportato da Tuttosalernitana.com è stato ceduto dai lombardi al club campano