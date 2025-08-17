Lazio Como, aggiornamenti sugli infortunati in vista del debutto contro i lariani in campionati

Lazio Como, tutto pronto per l’inizio del campionato di Serie A: ecco come intendono affrontare la sfida Sarri e Fabregas

La Lazio si avvicina all’esordio in campionato con una rosa che presenta alcune assenze significative. L’infermeria biancoceleste continua a rappresentare un nodo importante per Maurizio Sarri, che dovrà fare i conti con giocatori in fase di recupero.

Tra i principali dubbi figurano Matías Vecino e Reda Belahyane. Sul centrocampista uruguaiano, Sarri ha spiegato che «ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra, ma gli esami non hanno evidenziato lesioni gravi», e il suo recupero procede con cautela. Belahyane, fermo per un infortunio alla caviglia, potrebbe tornare disponibile già per la sfida contro il Como, anche se la decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore.

Diversa la situazione per Gustav Isaksen e Patric, che non saranno a disposizione per le prime giornate di campionato. Il danese, reduce dalla mononucleosi, ha ripreso ad allenarsi ma il rientro è previsto solo dopo la sosta di settembre. Il difensore spagnolo, invece, sta recuperando da uno stiramento al retto femorale e difficilmente sarà in campo per l’inizio della stagione. Da tenere d’occhio anche Samuel Gigot, alle prese con una lombosciatalgia che ne rende incerto il ritorno.

Sarri dovrà gestire la rosa con attenzione, contando sui giocatori disponibili per garantire equilibrio e fisicità, soprattutto a centrocampo, dove il ritorno di Vecino e Belahyane sarà fondamentale. Tuttavia, la mancanza di Isaksen e Patric limiterà le alternative nelle gare più impegnative.

Nei prossimi giorni sarà cruciale monitorare gli aggiornamenti sull’infermeria, perché il recupero di alcuni elementi chiave potrebbe fare la differenza nelle prime sfide stagionali. La Lazio affronterà l’avvio di campionato tra rientri graduali e problemi fisici, sperando in novità positive dall’infermeria.