Lazio, la Commissione si è ufficialmente pronunciata sui biancocelesti. Sarà un mercato libero a gennaio? Le ultimissime

Lazio, buone notizie per i biancocelesti. Il calciomercato del club capitolino si è sbloccato e Fabiani potrà agire in maniera libera sin da gennaio

È arrivato il tanto atteso via libera: la Lazio può finalmente tornare a operare sul mercato senza alcun tipo di vincolo. La decisione è stata comunicata ufficialmente alla Federcalcio dalla Commissione governativa presieduta dal professor Atelli, che nelle ultime ore ha esaminato i bilanci di tutti i club professionistici di Serie A, Serie B e Serie C. Per il club biancoceleste si tratta di una svolta importante, attesa da mesi e fondamentale in vista della sessione invernale.

Dopo il blocco sulle operazioni in entrata imposto la scorsa estate, la Lazio ha lavorato con attenzione sul piano economico-finanziario, riuscendo a rientrare nei parametri richiesti dalla nuova Authority. In particolare, alla data del 30 settembre, il club ha rispettato il valore di 0,8 nel rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi, soglia chiave per ottenere l’autorizzazione a operare liberamente sul mercato. Un risultato che certifica il percorso di riequilibrio portato avanti dalla società negli ultimi mesi.

Secondo quanto appreso da Lalaziosiamonoi, il responso positivo consente ora alla Lazio di muoversi a gennaio senza penalità o restrizioni di alcun tipo. Questo significa piena libertà di intervento sia in entrata sia in uscita, offrendo a dirigenza e area tecnica la possibilità di rinforzare la rosa in base alle reali esigenze della squadra. Un aspetto tutt’altro che secondario in una stagione densa di impegni e con obiettivi ancora aperti.

Il giudizio della nuova Commissione, subentrata alla vecchia Covisoc, è arrivato subito dopo l’ora di pranzo e ha delineato un quadro piuttosto positivo per il calcio italiano. Ben 18 squadre di Serie A su 20 hanno infatti rispettato i parametri fissati e potranno muoversi liberamente nel mercato di gennaio. Un dato che evidenzia una maggiore attenzione alla sostenibilità economica rispetto al passato.

Le uniche eccezioni, come emerso dal report ufficiale, sono Napoli e Pisa. Entrambi i club si trovano attualmente sopra la soglia dell’80% nel rapporto tra costi e ricavi e saranno quindi costretti a operare a saldo zero nella prossima finestra di mercato. Una situazione che rende ancora più rilevante la posizione della Lazio, capace invece di rientrare nei limiti e di guadagnarsi piena operatività.

Ora l’attenzione si sposta sul campo e sulle strategie di mercato. Con il via libera ottenuto, la Lazio potrà pianificare interventi mirati per rafforzare l’organico e affrontare al meglio la seconda parte di stagione, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e restare competitiva su tutti i fronti.