Lazio, comincia il docufilm a puntate su Sky sui campioni del 1974: le date

Lazio, in uscita il docufilm prodotto da Sky sulla squadra campione d’Italia nel 1974: le date delle puntate

«Lazio 1974: grande e maledetta». Questo è il titolo del nuovo docufilm di Sky che, per la prima volta in collaborazione con un club di Serie A, si preoccupa di raccontare la storia della squadra di Maestrelli che si laureò campione d’Italia. Una serie a puntate, con la prima, dal nome «La Grandezza», a partire dalle 19 di domani, venerdì 5 gennaio, su Sky Sport Calcio.

Il prodotto, visibile anche su Sky Documentaries oltre che su NOW, racconta attraverso diverse testimonianze quel gruppo biancoceleste capace di passare in due anni dalla promozione in Serie A allo Scudetto. La seconda punta «Pistole e Palloni» è prevista invece per il 12, per poi concludere il 19 gennaio con «La Maledizione».