Lazio, comincia il campionato ma quanti esuberi tra fuori rosa e altri a rischio

Il campionato della Lazio sta per cominciare, ma la rosa biancoceleste conta ancora diversi esuberi

La Serie A 2022/2023 della Lazio sta per cominciare. C’è tanta attesa dopo un mercato in entrata attivissimo come non si vedeva da tempo. Allo stesso modo, però, ci sono anche diversi calciatori ancora in rosa ma che sono considerati degli esuberi.

Come riportato da Tuttomercatowe.com, in tanti sono fuori rosa e che si allenano in solitudine. Da Acerbi ad Akpa Akpro e Kiyine fino a Durmisi e Fares; con questi ultimi due che percepiscono oltre quasi oltre un milione di stipendio. Ci sono poi i calciatori in squadra, ma in bilico come Raul Moro e Kamenovic due giovani che la Lazio vorrebbe mandare a giocare per fare esperienza.