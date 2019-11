Lazio, Colucci: «Spero che i biancocelesti raggiungano la Champions»

Lazio, il pensiero dell’ex biancoceleste Colucci sul momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi

L’ex biancoceleste Leonardo Colucci è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del momento che vivono i biancocelesti e del match di questa sera contro il Cluj.

«In Europa aveva un girone abbordabile ma qualche episodio non è andato a favore. È un peccato perché è una squadra che può competere nei piani alti del campionato e fare bene in Europa League. Competere su più fronti non è facile, alla lunga la stanchezza si fa sentire. Ma credo e spero che la Lazio di quest’anno possa raggiungere il sogno della Champions».