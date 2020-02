Lazio, Collovati: «Gli scontri diretti saranno decisivi»

Fulvio Collovati, in occasione dell’avvincente corsa al titolo tra Juventus, Inter e Lazio, ha voluto commentare l’andamento del campionato

La Lazio, nonostante il pareggio in casa contro l’Hellas, è ancora appaiata a Juventus ed Inter essendo rispettivamente a meno quattro e meno un punto dalle due concorrenti al trono del campionato.

Nessuno si aspettava che la squadra di Inzaghi potesse essere lì, nemmeno Fulvio Collovati che a Passioneinter.com ha detto: «Sono sincero, non me la sento di fare pronostici. Il campionato dei nerazzurri si deciderà tutto nel prossimo mese, così come quello delle armate di Inzaghi e Sarri. Gli scontri diretti saranno decisivi per le sorti del campionato. Dopo queste partite inizieremo a capire da che parte andrà lo Scudetto, adesso è ancora presto».