Lazio, colloquio tra Felipe Anderson e Lotito prima della partenza per la Supercoppa. Le ultime notizie

La Lazio alle 12.10, è partita alla volta di Riad in vista della partita di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Mentre la squadra scaricava i bagagli dal pullman che li ha accompagnati fino in aeroporto, Lotito e Felipe Anderson si sono staccati dal gruppo rendendosi protagonisti di un lungo e fitto colloquio. Impossibile non pensare che tra gli argomenti disquisiti non ci sia anche il futuro dell’attaccante brasiliano. Staremo a vedere gli sviluppi della situazione riguardante il suo rinnovo.