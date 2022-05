Lazio, col Verona per salutare l’Olimpico: Sarri vuole chiudere coi 3 punti

La Lazio chiuderà il suo campionato sabato sera all’Olimpico contro il Verona: Sarri vuole i 3 punti per salutare i tifosi

Ottenuta la matematica qualificazione alla prossima Europa League col pareggio all’ultimo secondo sul campo della Juventus, la Lazio si appresta a salutare l’Olimpico nella gara di sabato sera contro il Verona.

Nonostante il risultato acquisito, Sarri vuole chiudere in bellezza e con i 3 punti per ringraziare i tifosi del grande sostegno avuto durante l’anno. Il campionato finisce sabato sera: Sarri non accetta cali di tensione.