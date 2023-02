Lazio Cluj, Sarri limita il turnover: le possibili scelte del tecnico

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio non vuole assolutamente sottovalutare il Cluj: previsto un turnover ridotto

Mancano tre giorni all’esordio della Lazio in Conference League. La doppia sfida con il Cluj vale l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Proprio per questo, come riferito da Il Messaggero, Maurizio Sarri limiterà al minimo il turnover.

In porta Provedel dovrebbe essere ancora una volta preferito a Maximiano, mentre in difesa ci sarà il ritorno dal primo minuto di Lazzari con uno tra Hysaj e Marusic a sinistra. Patric sostituirà l’infortunato Romagnoli in coppia con Casale. Per quanto riguarda il centrocampo, probabile il terzetto Vecino, Marcos Antonio e Basic anche se uno tra Milinkovic e Luis Alberto potrebbe partire dall’inizio per non stravolgere troppo un reparto che ha bisogno di certezze.

Infine davanti Zaccagni sarà sicuramente certo del posto vista la squalifica nella gara contro la Salernitana (diffidato, è stato ammonito con l’Atalanta). Pedro agirà sulla corsia di destra mentre è prevista una staffetta al centro dell’attacco tra Felipe Anderson e Immobile: il capitano dovrebbe giocare solo 45 minuti.