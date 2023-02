Lazio-Cluj, Hysaj: «Domani vogliamo vincere, ogni competizione è importante». Ecco cosa ha detto il difensore

Le parole del difensore capitolino, Hysaj, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cluj.

PAROLE– «Domani vogliamo vincere, ogni competizione è importante e un trofeo in bacheca fa piacere a tutti. Vogliamo arrivare in fondo. Rispetto allo scorso anno mi sono ambientato meglio e mi sto allenando più serenamente. Spero di continuare così.Le scelte in campo del mister per i centrocampisti a noi difensori non toccano molto perché lo stile di gioco rimane lo stesso. Sicuramente non fa piacere aver perso punti, ma noi abbiamo già avuto momenti difficili e siamo riusciti a rialzarci. Speriamo di tornare a sorridere il prima possibile. Abbiamo studiato il Cluj, ma abbiamo visto poco lo stile di gioco complici le condizioni meteo delle ultime partite. I rumeni hanno alcuni calcatori di qualità che dovremo monitorare con attenzione. Mi piace la voglia di Sarri di far capire la sua idea di gioco ai calciatori. Se capisci il suo stile ti diverti in campo. Il mister vuole sempre far crescere in qualcosa i suoi giocatori. Abbiamo fatto vedere di essere un grande gruppo e una grande squadra, abbiamo bisogno di riuscire sempre a ricaricare le energie per le varie partite ravvicinate. Ognuno deve saper gestire i vari impegni per arrivare al meglio alla partita. Mi fa piacere di aver ritrovare la fiducia del mister, dello staff e dei tifosi. Il lavoro paga sempre»