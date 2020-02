Lazio Club New York, raggiunti più di 30mila dollari di donazioni

Lazio Club New York, moltissime le donazioni effettuate dai tifosi biancocelesti in tutto il mondo tramite il sito online

Una piccola donazione per una grande causa: l’incendio che ha devastato il Lazio Club New York lo scorso 11 febbraio non ha fermato la solidarietà dei tifosi biancocelesti. Il sistema online per donare ha già dato i suoi primo risultati e la quota raccolta finora è di circa 27.000 euro: una cifra notevole vista la tempestività con cui è stata raggiunta. Se vuoi aiutare anche tu il Club biancoleste newyorkese, devi solo entrare sul loro sito ufficiale.