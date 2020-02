Lazio Club New York, incendio nella sede, Bartocci: «Dura rialzarsi» FOTO

Lazio Club New York, la storica sede dei tifosi biancocelesti nella Grande Mela è stata devastata da un incendio

Una brutta notizia quella arrivata questa mattina da New York. La sede del Lazio Club made in USA infatti ha preso fuoco. Un duro colpo per il proprietario Giovanni Bartocci che però su Instagram ha voluto rassicurare tutti con un messaggio.

«Ragazzi, tutto apposto, nessun ferito. Solamente VDP non sta messa bene, un po’ come il mio morale. Grazie a tutti per il supporto. Dura rialzarsi questa volta».