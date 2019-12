Lazio Club Frascati, ieri l’inaugurazione della nuova sede insieme a Giordano e Cesar FOTO

Lazio Club Frascati, presentazione del libro scritto da Governi su Bruno Giordano ma anche l’inaugurazione della nuova sede del club

Giornata a tinte biancocelesti quella di ieri anche per il Lazio Club Frascati. Presso la Sala degli Specchi del Comune infatti Giancarlo Governi ha presentato il suo libro sulla carriera di Bruno Giordano. La presentazione del libro è stata anche un’occasione per l’inaugurazione della nuova sede sociale di via Piccolomini.

Presenti all’evento, oltre al protagonista Giordano, anche l’ex biancoceleste Cesar.