Lazio, il club carica la squadra dopo l’amarezza di ieri in vista del finale di stagione con un comunicato

Lazio, dopo l’amara serata di ieri contro il Bodo il club biancoceleste vuole far archiviare il tutto alla squadra con un comunicato motivazionale

Archiviare velocemente l’amara serata di ieri è questo l’imperativo che aleggia nella mente della Lazio e in quella di Baroni, visto che ce ancora molto in gioco, in campionato dato la lotta apertissima in zona Champions.

Lo sa benissimo il club biancoceleste che a tal proposito rende noto a riguardo il seguente comunicato ufficiale

COMUNICATO – La partita di ieri ha lasciato un segno profondo. Il risultato non ha premiato la nostra prestazione, ma ciò che è emerso sul campo e sugli spalti va oltre ogni risultato. I nostri giocatori hanno lottato con coraggio, determinazione e cuore, affrontando ogni sfida con spirito indomito. Hanno dimostrato di essere una squadra unita, pronta a dare tutto per questi colori. Allo Stadio Olimpico oltre 55.000 cuori biancocelesti hanno creato un’atmosfera straordinaria, con una scenografia che rimarrà nella storia. La passione e il sostegno dei nostri tifosi sono stati il motore che ha spinto la squadra a superare ogni ostacolo.

Quello che abbiamo vissuto ieri non è la fine di qualcosa. È un punto di partenza. Davanti a noi ci sono sei partite cruciali, sei battaglie da affrontare con lo stesso spirito indomito e la stessa energia. Abbiamo dimostrato di essere una squadra unica, e questo carattere deve guidarci verso nuovi traguardi. Forza Lazio, sempre. Insieme, più forti che mai