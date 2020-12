Allo stadio Olimpico, la sesta giornata del gruppo F della Champions League 2020/21 tra Lazio e Club Brugge: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo stadio Olimpico Lazio e Clube Brugge si affrontano nel match valido per la sesta giornata del gruppo F della Champions League 2020/2021.

Sintesi Lazio-Club Brugge 2-1 MOVIOLA

1′ Si parte all’Olimpico – Fischio di inizio tra Lazio e Bruges

2′ Subito giallo – Ammonito Sobol che ferma fallosamente la ripartenza di Lazzari

5′ Primo squillo Lazio – Appoggio morbido di Acerbi per Milinkovic che, in area piccola, proca direttamente la conclusione di testa. Para facilmente Mignolet

12′ GOL LAZIO – Correa sorprende Mignolet con una rasoiata all’angolino, l’argentino va in rete dopo una magia che incanta il Bruges

13′ Raddoppio sfiorato – La Lazio sfiora il raddoppio ancora con Correa! Salva tutto Mignolet

16′ GOL BRUGGE – Tiro di Lang, parata di Reina e tap-in sotto porta di Vormer

19 Brugge vicinissimo al raddoppio – De Ketelaere prova la giocata dalla distanza, palla di pochissimo fuori

26′ Calcio di rigore – Mata abbatte letteralmente Immobile nell’area piccola: non ci pensa due volte l’arbitro

27′ GOL LAZIO – Non sbaglia Immobile dal dischetto!

34′ Che errore dell’arbitro – Bruttissimo fallo di Sobol su Lazzari, meriterebbe il secondo giallo e quindi l’espulsione, ma il direttore turco lo grazia

36′ Giallo inspiegabile ad Hoedt – Continua a collezionare errori l’arbitro che ammonisce, senza motivo, il difensore olandese

40′ Ancora Sobol – Il giocatore sbaglia ancora a prendere i tempi a Lazzari e lo atterra nuovamente. Stavolta, l’arbitro non tituba: doppio giallo edespulsione!

44′ Altra occasione per la Lazio – Rimpallo favorevole per Correa, ci pensa però Mignolet a negare l’esultanza ai biancocelesti

SECONDO TEMPO

49′ Grande occasione per Correa – Palla in profondità di Milinkovic per Correa che prova la rasoiata in diagonale, la palla sfiora il palo e finisce fuori

Migliore in campo, fine primo tempo

Immobile

Lazio-Clube Brugge 2-1: risultato e tabellino

AMMONITI: Sobol 2′; Hoedt 36′;

ESPULSI: Sobol 40′;

MARCATORI: Correa 12′; Vormer 16′; Immobile (R) 27′;

LAZIO (3-5-2): Reina, Luiz Felipe, Hoedt (46′ Radu), Acerbi, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa, Immobile. All.: Inzaghi

CLUB BRUGGE (4-3-1-2): Mignolet; Mata, Kossounou, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Eder Balanta; De Ketelaere; Diatta, Lang (42′ Deli). All.: Clement