Lazio, mattinata di controlli per quattro biancocelesti che hanno approfittato della pausa per sottoporsi ad accertamenti

Si tornerà in campo la prossima settimana nel mentre la squadra di mister Inzaghi continuerà ad allenarsi da casa. Alcuni biancocelesti però hanno approfittato della pausa per recarsi in Paideia per alcuni accertamenti.

Come riporta il Corriere dello Sport in clinica si sono presentati Acerbi, Jony, Luiz Felipe e Radu che avranno poi il responso dei loro esami.