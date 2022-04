Lazio, clima teso: Luis Alberto prova a riportare il sereno con un party

Per provare a riportare il sereno in casa Lazio, Luis Alberto ha organizzato un party per questa sera tra squadra e staff tecnico

Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, il clima in casa Lazio non è dei migliori. Ci sono delle tensioni, ma Luis Alberto prova a farsi carico del ruolo di paciere.

Secondo quanto riportato da Radiosei, infatti, il numero 10 biancoceleste avrebbe organizzato per questa sera un party nella sua villa di Olgiata. Tutti invitati, dai calciatori allo staff tecnico per una festa a tema. L’invito era già stato fatto giorni fa e l’evento non sarà annullato dopo il k.o. con il Milan.