Lazio, Lotito stuzzica la Roma: «Sponsor Riad? Non è normale. Expo e SPQR li prendiamo noi»

Non ha dubbi Claudio Lotito, la Lazio non avrebbe mai sponsorizzato Riad come la Roma ed ora pensa a Expo e SPQR per i biancocelesti

Non ha usato giri di parole Claudio Lotito per commentare la scelta della Roma di sponsorizzare sulle proprie maglie la potenziale rivale della Capitale all’Expo Riad. Al Foglio il patron della Lazio ha accolto invece la proposta dell’ex sindaco Raggi di inserire sulle casacche biacolesti lo sponsor per sostenere la manifestazione in Italia insieme a SPQR.

PROPOSTA RAGGI – «Ma sa che quella della Raggi è proprio una bella idea, a ‘sto punto l’Expo di Roma sulla maglia ce lo mettiamo noi, ci dovrei pensà, quello e SPQR».

SCELTA ROMA – «Scusi, ma se ho capito bene metteranno sulla maglietta della Roma un riferimento alla città che compete con noi per l’Expo, a lei le pare normale? Io non voglio fare polemica con la Roma, gli sponsor servono a tutti, portano soldi, ma uno si deve anche chiedere qual è la finalità di quello sponsor».

VALORI SPONSOR – «Io dico: una società privata fa come vuole, però che qui c’è anche un questione di opportunità, qualcuno si dovrebbe porre dei problemi. Sa quante volte ho avuto l’opportunità di fare dei ricavi che ho ritenuto non fossero idonei per, come dire, essere reclamizzati perché magari cozzavano con alcuni dei nostri principi? Ma si sa, c’è chi cerca la massimizzazione dei ricavi e c’è invece chi cerca di coniugare il risultato economico con un messaggio valoriale».

LA LAZIO LO AVREBBE MAI FATTO? «Ma assolutamente no».