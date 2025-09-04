Lazio, nuova stagione: Pedro guida la classifica marcatori della rosa biancoceleste. Ecco tutti i nomi dei bomber

La stagione 2025/26 della Lazio è ufficialmente iniziata e, dopo due settimi posti consecutivi in Serie A, l’obiettivo è chiaro: tornare a competere in Europa. Alla guida c’è ancora Maurizio Sarri, allenatore toscano maestro del gioco offensivo e organizzato, chiamato a rilanciare una squadra che, complice un mercato bloccato, dovrà fare affidamento soprattutto sui suoi uomini di fiducia.

Tra questi spicca Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo classe 1987, ex Barcellona e Chelsea, che con 34 reti ufficiali è il miglior marcatore attualmente in rosa. Subito dietro, a quota 33 gol, c’è Mattia Zaccagni, esterno offensivo italiano noto per la sua abilità nell’uno contro uno e la capacità di incidere in zona gol.

Il podio è completato da Taty Castellanos, centravanti argentino dal grande fiuto per la rete, che ha messo a segno 21 gol. Seguono Adam Marusic, esterno montenegrino tuttofare con 15 reti, e due centrocampisti di peso come Matias Vecino e Boulaye Dia, entrambi a quota 13.

Il cuore del centrocampo è rappresentato da Danilo Cataldi con 10 gol, mentre Gustav Isaksen, giovane talento danese, ha già collezionato 9 marcature. In difesa, Alessio Romagnoli ha contribuito con 7 gol, mentre Tijjani Noslin, Patric Gabarron e Manuel Lazzari si fermano a 6.

Più indietro troviamo Fisayo Dele-Bashiru e Matteo Guendouzi con 5 reti ciascuno, seguiti da Mario Gila, Samuel Gigot, Toma Basic ed Elseid Hysaj, tutti a quota 2. Chiudono la lista Luca Pellegrini e, a sorpresa, il portiere Ivan Provedel, entrambi con una rete all’attivo.

Con una rosa consolidata e l’esperienza di Sarri in panchina, la Lazio punta a ritrovare continuità e ambizioni europee. I numeri dimostrano che il potenziale offensivo non manca: ora servirà trasformarlo in risultati concreti.