Lazio, Castellanos guida la classifica marcatori del precampionato

La classifica dei marcatori della Lazio nel precampionato in vista della sfida contro il Cadice di questa sera

Questa sera la Lazio scende in campo per l’ultima amichevole del precampionato contro il Cadice. Un ultima occasione per aggiornare la classifica marcatori di questo inizio di stagione, che vede il Taty Castellanos in vetta con 6 reti e sempre più al centro dell’attacco di Baroni. Di seguito la lista completa dei marcatori.

6 gol: Castellanos.

4 gol: Noslin e Tchaouna.

3 gol: Pedro, Saná Fernandes e Vecino.

2 gol: Dele-Bashiru, Guendouzi, Zaccagni.

1 gol: Casale, Isaksen, Basic, Akpa-Akpro.

Gol segnati: 33.