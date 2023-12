I 10 migliori marcatori all-time della Lazio, da Immobile a Piola: la classifica

Quali sono i migliori marcatori della storia della Lazio? Da Ciro Immobile a Silvio Piola, la classifica all-time per numero di gol

Da Ciro Immobile a Silvio Piola, passando per Giuseppe Signori e Bruno Giordano. La Lazio nella sua storia può vantare alcuni dei marcatori più prolifici che il panorama calcistico nostrano abbia mai conosciuto. Ecco dunque la classifica all time dei primi dieci per numero di gol con la maglia capitolina.

Ciro Immobile 203

Silvio Piola 159

Giuseppe Signori 127

Giorgio Chinaglia 124

Bruno Giordano 116

Tommaso Rocchi 102

Aldo Puccinelli Aldo Puccinelli 78

Sergej Milinkovic-Savic 69

Fulvio Bernardini 67

Renzo Garlaschelli 67