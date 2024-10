Lazio, classifica abbonamenti nell’era Lotito: ecco la top cinque

Lazio, ecco la classifica del numero di abbonati con la presidenza Lotito. La top cinque dal 2004/2005 ad oggi:

Si è chiusa venerdì scorso la terza e probabilmente ultima fase della campagna abbonamenti per la stagione 2024/25. Questa mattina, Il Corriere dello Sport, ha riportato il dato delle tessere staccate: sono 29.036.

Un ottimo risultato per la Lazio, che non ha raggiunto gli oltre 30.000 della passata stagione, ma che si piazza sul podio dell’era Lotito. I biancocelesti si piazzano inoltre al quarto posto in Serie A per abbonati.

Questa la top 5 per numero di abbonati con la presidenza attuale: