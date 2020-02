Lazio, Ciro e Jessica fanno visita al piccolo Jacopo in ospedale

Lazio, Ciro Immobile e la moglie Jessica fanno visita al piccolo Jacopo al Bambino Gesù di Roma come riporta nonelaradio.it

Ciro Immobile campione anche fuori dal campo: il biancoceleste ha fatto visita insieme alla moglie Jessica al piccolo Jacopo, ricoverato per fibrosi cistica all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Secondo quanto riporta nonelaradio.it, il partenopeo ha regalato al bambino la maglia indossata nella meravigliosa vittoria in rimonta contro l‘Inter. Anche altri regali gli vengono dati: cappellino, gagliardetto e tantissime foto e poi la domanda di Ciro: «Quando potrà tornare allo stadio che lo aspettiamo!?» e i medici rispondono prontamente«Presto», «molto presto» ribadisce Jacopo. Un grande in bocca al lupo al piccolo aquilotto!