Lazio, l’ex ds Cinquini: «Le seconde linee hanno lasciato il segno. E sullo Scudetto…»

L’ex ds della Lazio, Oreste Cinquini, ha commentato il momento della Lazio e la partita vinta contro il Genoa

Oreste Cinquini, ex ds della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per dire la sua dopo la vittoria della squadra di Inzaghi contro il Genoa:



«È stato un bel successo contro un Genoa mai domo. La squadra di Inzaghi ha il vantaggio di non giocare le coppe. È l’unica tra quelle in corsa per lo scudetto a poter giocare solo il campionato. Seconde linee? Inzaghi sta facendo un buon turn-over. Marusic e Cataldi hanno lasciato il segno, hanno trovato spazio facendo vedere il loro valore. Per lo scudetto la squadra biancoceleste è una candidata anche se ritengo che la Juve con tutti i suoi campioni resti la favorita».