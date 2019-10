Sarebbero cinque i fermati in Scozia dopo la gara di ieri sera tra Celtic e Lazio

Nessuno scontro ieri sera tra tifosi del Celtic e quelli della Lazio, nessuna situazione di allarme ma, secondo quanto riportato da Scotsman, cinque supporters biancocelesti sono stati arrestati questa mattina a Glasgow.

Quattro di loro sono stati fermati per ‘violazione della pace’, uno per possesso di alcol e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini sono attualmente in corso.