Lazio, Ciccio Graziani: «Se si mantiene la rosa si può fare bene a lungo»

L’ex calciatore della Roma ha parlato di come il percorso magnifico della Lazio possa non essere solo un caso isolato

L’unica squadra che al momento è riuscita a tenere testa alla Juventus, è stata la Lazio. Ad interrompere questo magnifico percorso, ci ha pensato il Coronavirus che ha invaso il paese bloccando la Serie A.

Oggi Ciccio Graziani si è espresso ai microfoni di TMW Radio e Radio Sportiva in merito ad entrambi le questioni: «La vera sorpresa non è Luis Alberto, ma tutta la squadra. I biancocelesti stavano facendo una stagione meravigliosa. Se riuscissero a confermare la rosa attuale, potrebbero mantenere lo stesso livello di competitività anche nei prossimi anni. Leggo ancora oggi di presidenti che vogliono riprendere. Ma dove vivono? Lo diranno i medici quando si potrà riprendere. Oggi si naviga a vista, e per me il campionato non riprende. Poi se le condizioni dovessero migliorare, allora si potrebbe giocare anche ad agosto, va benissimo. Ma l’importante ora non è pensare a questo, ma a guarire e superare questa pandemia. Qui si vuole ricominciare a tutti i costi. L’aspetto primario ora è salvare l’Italia».