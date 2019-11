Lazio, Ciani fa un passo indietro sul ritiro: «Ho ancora voglia di giocare. Sono aperto a tutto»

Lazio, l’ex biancoceleste Michael Ciani rimanda il ritiro e continua la ricerca di una nuova squadra

Passato alla storia biancoceleste per la sua presenza nel glorioso cammino verso la vittoria del 26 Maggio, Michael Ciani aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato qualche tempo fa. In un’intervista rilasciata a Ouest-France il difensore centrale ci ha ripensato e vuole continuare a giocare:

«Avevo annunciato la fine della mia carriera, ma non ero preparato e non era quello che volevo. Alla mia età è complicato trovare squadra e i club non vogliono ingaggiare un calciatore fermo da novembre 2018. Io non posso aspettare per sempre, ma ho fame di calcio e voglio giocare. Sono aperto a qualsiasi proposta, anche a un progetto importante in Ligue 2. Farò l’allenatore, comincerò i corsi l’anno prossimo»