Lazio, ricordi Chiesa? Gol ed esultanza da urlo col Liverpool – VIDEO

Federico Chiesa, in passato accostato anche alla Lazio, gol ed esultanza da urlo con il suo Liverpool, ecco il video

La Premier League 2025/26 è partita con un match carico di spettacolo ad Anfield, dove il Liverpool ha superato il Bournemouth con un convincente 4-2, portando a casa i primi tre punti della nuova stagione. I campioni in carica, protagonisti di una sessione di mercato estiva molto ambiziosa che ha incluso l’acquisto di Giovanni Leoni (presente in tribuna), devono in gran parte il successo a un altro azzurro: Federico Chiesa, ex Juventus e Fiorentina, decisivo con la rete che ha cambiato l’esito del confronto.

La squadra di casa era partita forte, andando sul 2-0 grazie alle marcature di Hugo Ekitike e Cody Gakpo, mantenendo il dominio sul piano del gioco. Tuttavia, nella seconda metà della gara, la situazione si è ribaltata inaspettatamente: un calo di concentrazione da parte del Liverpool avrebbe permesso al Bournemouth di pareggiare, con una doppietta di Antoine Semenyo che ha ammutolito lo stadio e rimesso tutto in equilibrio.

Con il punteggio sul 2-2 e i padroni di casa alla ricerca di nuova energia, l’allenatore ha deciso di far entrare Chiesa al posto di Florian Wirtz. Una mossa che si sarebbe rivelata immediatamente decisiva: l’attaccante italiano ha segnato con una splendida girata al volo in area, riportando avanti i Reds e facendo esplodere la tifoseria. Simbolico il gesto dell’ex esterno della nazionale, che ha indicato con decisione lo stemma del Liverpool, a dimostrazione di un legame già forte con la squadra.

Nel recupero, con il Bournemouth sbilanciato in avanti alla ricerca del pari, è arrivato il definitivo 4-2 firmato da Mohamed Salah. Per il Liverpool, un successo che confermerebbe le ambizioni; per Chiesa – che in molti ricorderanno essere stato accostato alla Lazio in passato – un inizio che potrebbe segnare la sua affermazione.