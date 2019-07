Lazio, chiacchierata Lotito-Raggi: fissato il primo incontro per lo stadio

In occasione della premiazione svoltasi mercoledì in Campidoglio, il presidente della Lazio Lotito e la sindaca Raggi hanno avuto modo di parlare dello stadio

Mercoledì pomeriggio Virginia Raggi ha accolto la Lazio in Campidoglio per la conquista della Coppa Italia. La sindaca, ha avuto così occasione di discutere al termine della cerimonia col presidente Lotito del progetto stadio.

PROGETTO – Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, i due si sarebbero dati appuntamento a dopo le vacanze per gettare le basi all’impianto di proprietà della Lazio. Il progetto è pronto dal 2005, anno in cui Lotito rilevò la società. Ora andrà rivisto e riadattato sotto alcuni aspetti. Inoltre, la nuova legge sugli stadi, che prevede la semplificazione di alcuni cavilli burocratici, dovrebbe coadiuvare agevolare la realizzazione dello “Stadio delle Aquile” . L’idea di Lotito rimane quella di costruire l’impianto sull’Isola Tiberina, insieme ad un’uscita autostradale e una nuova stazione ferroviaria per facilitare l’afflusso dei tifosi