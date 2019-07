Lazio, Raggi: «E’ Stata una giornata di festa per tutti. Contenta della presentazione delle nuove maglie»

Nuovo messaggio dalla Raggi dopo aver premiato la Lazio in Campidoglio

La sindaca Raggi dopo aver premiato in Campidoglio la Lazio per la vittoria in Coppa Italia, in serata ha pubblicato un messaggio social per complimentarsi ancora una volta con la società biancoceleste: «Oggi ho premiato in Campidoglio la Società Sportiva Lazio per il successo nella Coppa Italia 2019. È stata una bella giornata di festa con la squadra, i tifosi, il presidente Claudio Lotito e l’allenatore Simone Inzaghi. Sono stata contenta che in Aula Giulio Cesare sia stata presentata la nuova maglia che i giocatori indosseranno nella prossima stagione. Abbiamo voluto rendere il giusto omaggio dell’Amministrazione capitolina. Sono ancora vive in noi le immagini di quando la S.S. Lazio ha alzato al cielo la Coppa Italia. Una gioia per tutti i tifosi, per tutti noi, un orgoglio per la città», questo il messaggio pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook.