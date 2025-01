Lazio, l’analisi di Cherubini: «In questo avvio di 2025 appaiono chiare due cose»

Le parole di Marco Cherubini sull’avvio di stagione del 2025: «Tra questi alti e bassi appaiono evidenti due cose»

Marco Cherubini sulle colonne del Corriere della Sera ha analizzato l’avvio del 2025 della Lazio, tra alti e bassi. Per il giornalista sono due gli aspetti che risaltano: l’imprescindibiltà di Rovella e Guendouzi a centrocampo e il calo di prestazione dell’attacco. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «In questo 2025 ondivago – 2 ko, 2 vittorie e un pareggio – emergono due aspetti lampanti: la Lazio non può prescindere dalla coppia Rovella-Guendouzi, mentre l’attacco – al netto dei 6 gol con Verona e Real Sociedad scaturiti in gran parte dagli errori degli avversari – deve finalizzare meglio la mole di gioco. La prima questione è evidente. La sconfitta con la Fiorentina l’ha certificato. La soluzione – auspicata anche dal diesse Fabiani – di inserire Dele-Bashiru accanto a Guendouzi, non funziona. Lo ha ammesso anche Baroni nel dopo partita domenica. Il nigeriano ha grandi potenzialità, ma necessita di spazi per agire al meglio e mettere in mostra le proprie qualità. Ed allora, al netto di una squadra che lotta su tre fronti – zona Champions, Europa League e Coppa Italia – le titubanze sul mercato agli sgoccioli, dovrebbero garantire a Baroni ricambi per la zona nevralgica del campo. Era così dall’estate scorsa e gli infortuni e i cali di forma hanno amplificato questa esigenza. C’è poi un altro aspetto che non può essere ignorato: l’attacco non è più preciso come in autunno. E non è solo il calo di forma di Pedro – complice anche qualche infortunio – a determinare questa circostanza. Castellanos e Dia non trovano più la porta con continuità, Isaksen – malgrado la fiducia dell’allenatore – gira spesso a vuoto. La Lazio fa possesso, tira molto, ma non segna. Da un mese – fatta eccezione per Verona e contro i baschi in Europa League ridotti in 10 – fare gol è diventato complicato. Sulla prima questione deve intervenire il presidente Lotito. Sulla seconda, Baroni a Formello deve lavorare per ritrovare la forma dei suoi attaccanti, protagonisti opachi di questo primo mese del 2025».