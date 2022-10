Lazio, che crescita! Gli scontri diretti con le big non fanno più paura

I biancocelesti rispetto la scorsa stagione stanno migliorando la media punti contro le big negli scontri diretti

E’ un momento magico quello che sta vivendo la Lazio in questo inizio di stagione. Oltre alla difesa d’acciaio che non subisce gol da 569 minuti, a sorridere è anche la media punti contro le big negli scontri diretti giocati fino ad ora in campionato.

Attualmente la squadra di Sarri, grazie alla vittoria contro l‘Atalanta di domenica scorsa, ha totalizzato sei punti su nove, solo il Napoli capolista ha fatto meglio. Nella scorsa stagione invece, nelle dodici partite disputate la Lazio aveva conquistato solamente nove punti dei trentasei disponibili, risultando la peggiore delle big. Anche nelle scorse stagioni lo score non erano cosi alto, ad eccezione della stagione 19-20 con 1.25.

Le altre grandi invece hanno realizzato meno rispetto i biancocelesti, il Milan campione d’Italia per esempio ha ottenuto contro le dirette concorrenti sette punti su dodici, mentre Atalanta e Roma solamente quattro. Se la passano nettamente peggio Juventus ed Inter, con i nerazzurri che hanno perso tre scontri su tre, mentre i bianconeri hanno fatto solo 1 punto.

A Sarri basta una vittoria per raggiungere il Napoli, e prima della fine del girone di andata la sua squadra se la giocherà contro la Roma il 6 Novembre, la Juventus il 13, e a Gennaio contro il Milan. A riportare la notizia è il Corriere della Sera