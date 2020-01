Vucinic: «Champions? Credo che la Roma la spunterà sulla Lazio…»

Champions League, Vucinic ha fatto il suo pronostico: la Roma può guadagnare un posto in Europa ai danni della Lazio

La Lazio ha chiaro il suo obiettivo: conquistare un posto in Champions League. Sognare in grande si può, ma la testa non deve perdere di vista i traguardi concreti o lasciarsi trascinare dall’entusiasmo. Il pass per l’Europa dei grandi è conteso con Roma ed Atalanta e a pizzicare la squadra di Inzaghi è Mirko Vucinic, ex attaccante dei giallorossi. Il montenegrino ha infatti dichiarato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

«La Roma potrà lottare solo per il terzo posto, magari in una volata con la Lazio? Sì, e credo che i giallorossi la spunteranno sui biancocelesti. Lo scudetto è una storia tra Juventus, che resta ancora la favorita, e Inter, che con Conte si è avvicinata tantissimo. Sarà quindi una corsa a due».