Lazio, tanti auguri a José Chamot che spegne 51 candeline

Lazio, giornata speciale per un ex biancoceleste: oggi José Chamot spegne 51 candeline. Il messaggio della società

José Chamot ha vestito la maglia biancoceleste dal 1994 al 1998. Sono stati quattro anni intensi, in cui l’argentino è sceso in campo per ben cento volte, fornendo quasi sempre ottime prestazioni.

Oggi l’ex difensore compie 51 anni e la società capitolina ha voluto fargli gli auguri con un messaggio sui suoi profili social.