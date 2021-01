Lazio, cercasi Correa in zona gol: che fatica per l’argentino sottoporta!

La Lazio 2020/2021 dovrà necessariamente passare per la crescita in zona gol del Tucu Correa. L’argentino in campionato ha faticato molto in zona realizzativa. Con Pereira e Lazzari il numero 11 è soltanto a quota “1” in campionato alla voce “gol realizzati” nella stagione corrente. Il gol di Crotone è rimasto l’unica gioia personale in Serie A, mentre in Champions League il numero 11 ha disputato un girone impressionante per continuità di prestazioni, assist e gol: la rete al Club Brugge nelle Fiandre è stata seguita a ruota dal gol decisivo ai belgi allo stadio Olimpico nella serata che ha consacrato la qualificazione agli ottavi di finale della manifestazione continentale.

Correa è stato di recente anche fermato dall’infortunio che lo ha costretto ai box per più di qualche settimana. Lo scorso anno Joaquin ha collezionato 9 reti e un assist in ambito nazionale. Inzaghi gli ha chiesto di contribuire maggiormente alle segnature della squadra, migliorando una delle storiche debolezze di un calciatore sempre decisivo nella costruzione della manovra offensiva per i biancocelesti.