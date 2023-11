Il match valido per la quinta giornata di Champions League 2023/2024 tra Lazio e Celtic: sintesi, tabellino, risultato, moviola, cronaca live

Dopo il ko in campionato con la Salernitana la Lazio torna a giocare in Champions League nel tentativo di agguantare la qualificazione agli ottavi della competizione. Dall’altro lato il Celtic pronto a giocarsi il tutto per tutto malgrado un solo punto conquistato nel girone.

Lazio Celtic 0-0: sintesi e moviola

1′ La gara è iniziata

3′ Lazio subito in attacco – Buon giro palla dei capitolini che palleggiano nella metà campo avversaria

3′ Primo tiro Lazio – Si fa vedere Isaksen che prova la conclusione a distanza, facile preda per Hart

4′ Risponde il Celtic – Azione in fotocopia per il Celtic, Furuashi arriva al tiro ma il risultato finisce debole tra le mani di Provedel

Lazio-Celtic 0-0 risultato e tabellino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. A disp.: Sepe, Magro, Hysaj, Ruggeri, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Pedro, Immobile. All.: Sarri.

CELTIC (4-3-3): Hart; A. Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, O’Riley, Paulo Bernardo; Forrest, Furuashi, Yang. A disp.: Bain, Morrison, Lagerbielke, Phillips, Turnbull, Holm, HG Oh, Ralston, Welsh, Frame, Johnstone. All.: Rodgers

Arbitro: Halil Umut Meler

