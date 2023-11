Lazio-Celtic, Sabatini: «Esclusione Immobile? Scelta rivoluzionaria» Le parole del giornalista

Intervenuto negli studi Infinity, Sandro Sabatini, ha parlato nel pre gara di Lazio Celtic dell’esclusione di Immobile:

«Sono molto sorpreso da Rovella, che mi risulta non sia al 100%, mi sorprende Isaksen perché prende il posto di Pedro, un fedelissimo di Sarri che però preferisce farlo giocare negli ultimi minuti. La scelta clamorosa però riguarda Immobile, scelta rivoluzionaria perché segna un momento di svolta. Immobile è il simbolo della Lazio e Sarri decide di tenerlo fuori in una gara fondamentale per la Lazio»