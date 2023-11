Lazio-Celtic, problemi per Sarri: un titolarissimo salta l’allenamento di rifinitura pre sfida di Champions

Brutte notizie per la Lazio, in quel della rifinitura di oggi pre match contro il Celtic, valevole per i gironi di Champions.

Secondo quanto riporta Sky Sport, Provedel ha saltato l’allenamento a causa di un’influenza: da monitorare le condizioni in vista del match di domani.