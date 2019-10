Celtic-Lazio, Piscedda: «Vavro? Sono curioso. Darei una chance a Cataldi»

Massimo Piscedda, ex giocatore della Lazio, ha commentato la gara contro il Celtic sulle frequenze di Radiosei

Continua il percorso europeo della Lazio: poche ore ed affronterà il Celtic. A commentare il match del Celtic Park è l’ex Piscedda che a Radiosei ha dichiarato: «La trasferta di Glasgow è affascinante, credo sia un bel test per il carattere e la personalità della Lazio giocare con un pubblico del genere. Oltre 60.000 persone, da giocatore posso confermare che si gioca tutta un’altra partita con un ambiente così caldo. Le scelte di formazione? Vavro al centro per dare continuità a quel che abbiamo visto con Rennes, sicuramente è un modo per non metterlo in difficoltà con esterni veloci. Sono curioso di vederlo, finora non ho maturato alcun giudizio».

«In mezzo al campo darei una possibilità a Cataldi, anche per dare continuità alla bella prova contro l’Atalanta sabato. Credo la meriti, vorrei vederlo come mezzala al fianco di Leiva e Milinkovic. Anche per lui sarebbe un test importante, non credo abbia mai giocato in un’atmosfera del genere una gara da protagonista. Caicedo titolare? Non è Immobile, ma con Correa hanno una buona intesa».