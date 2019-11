Lazio Celtic, momento di convivialità tra le due delegazioni – FOTO

Lazio e Celtic a pranzo insieme: le delegazioni delle due società si sono ritrovate per un momento conviviale

Lo sport è fatto anche di convivialità. Momenti che uniscono quando il campo divide. Lazio e Celtic si preprarano per scendere sul rettangolo di gioco alle 18.55: una sfida importante per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Prima, però, c’è tempo per un pranzo informale tra le delegazioni delle due società: il presidente Lotito, il ds Tare e il responsabile marketing Canigiani hanno incontrato Ian Bankier, patron del club scozzese.

Un’occasione per consegnare anche un dono, come testimoniato dall’account ufficiale della Lazio.