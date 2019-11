Lazio, EZ Design immagina le maglie per la Supercoppa – FOTO

In occasione della Supercoppa italiana, EZ Design ha disegnato i prototipi della maglie per Lazio e Juventus

«L’intenzione è riportare il nero, tipico degli anni 2000, sulla maglia home, con la caratteristica aquila stilizzata anni’80, fondendo in tal modo 2 epoche diverse, ma con una chiave di lettura comune mai vista fino ad ora. Questo Concept viene poi arricchito da un pattern tono su tono in jacquard con la scritta 120 su tutta la maglia che ne rafforza ulteriormente la particolarità». Così il designer di EZ Design ha presentato il prototipo delle maglie per la Lazio, nella prossima sfida di Riad contro la Juventus.

«L’idea è quella di farle indossare per l’occasione della finale di Supercoppa e magari utilizzarle dopo il 9 gennaio per il girone di ritorno» si legge poi nell’articolo.

Ovviamente, EZ Design non si è limitato a disegnare quelle per la squadra adi Inzaghi, ma ha immaginato anche il concept kit anche deli bianconeri.

Quando tifo ed ispirazione si uniscono, il risultato è sempre da applausi!