Lazio-Celtic, sarà invasione scozzese a Roma ma si attende il verdetto della Uefa

La Lazio rimane in attesa di sapere il verdetto della Uefa, a Roma arriveranno più di 9.000 scozzesi

Sarà una vera e propria invasione quella che si prospetta in vista del match di Europa League tra Celtic e Lazio. I tifosi scozzesi infatti saranno più di 9.000 tanti da dover aprire anche la Curva Maestrelli per permettere di farli accomodare tutti.

Sulla Lazio però pende la decisione della Uefa in merito a quanto accaduto in Lazio-Rennes sui saluti fascisti in Curva. Difficile che con un così alto numero di tagliandi venduti si possa chiudere l’Olimpico anche se per averne la certezza bisognerà attendere il verdetto finale.