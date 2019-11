Lazio-Celtic, i tifosi scozzesi festeggiano con un supporter a testa in giù

Goliardia, tempismo, noncuranza per il politicamente corretto: più l’indispensabile spinta dei social. Come riportato dal Corriere.it, tutti questi elementi hanno decretato il successo di un’istantanea scattata dai tifosi del Celtic subito dopo il fischio finale del vittorioso incontro della loro squadra all’Olimpico contro la Lazio (gol di Ntcham al 95’ per il 2-1 finale) . La foto ritrae un gruppo di supporter scozzesi che tengono a testa in giù un loro compagno: chiaro riferimento all’esposizione del cadavere di Benito Mussolini a piazzale Loreto nell’aprile del 1945 e soprattutto risposta in chiave politica ai saluti romani ostentati dagli ultrà della Lazio nella partita d’andata a Glasgow.